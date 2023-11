Helsinki

Sulkeminen on voimassa 18. helmikuuta asti. Kuva: Jarmo Kontiainen

Kainuussa Kuhmon Vartiuksen rajanylityspaikalle on saapunut tänään iltapäivällä noin kymmenen turvapaikanhakijaa, kerrotaan Kainuun rajavartiostosta.

Polkupyörillä liikkunut ryhmä saapui pian sen jälkeen, kun hallitus kertoi itärajan osittaisesta sulkemisesta, sanoo Kainuun rajavartioston apulaiskomentaja Tomi Tirkkonen. Kuusamon rajanylityspaikalla vastaavaa ei ole toistaiseksi ilmennyt.

Pohjois-Karjalan ja Lapin rajavartiostoista kerrotaan, että niiden rajanylityspaikoilla on toistaiseksi ollut hiljaista.

Vartiukseen saapuneista turvapaikanhakijoista kertoi aiemmin Yle.

Suomi sulkee perjantain ja lauantain välisenä yönä Vaalimaan, Nuijamaan, Imatran ja Niiralan rajanylityspaikat. Sulkeminen on voimassa 18. helmikuuta asti. Kansainvälisen suojelun hakeminen keskitetään Vartiuksen ja Sallan rajanylityspaikoille.

Uhka yleiselle järjestykselle

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) sanoi Suomen toimineen päättäväisesti ja ripeästi siksi, että tilanne itärajalla ei pahenisi. Orpo sanoi hallituksen seuraavan tilannetta jatkuvasti ja olevan tarvittaessa valmis tekemään lisää päätöksiä rajaturvallisuuden varmistamiseksi. Orpo kertoi antavansa tilanteesta pääministerin ilmoituksen eduskunnalle.

Sisäministeri Mari Rantanen (ps.) totesi, että minkäänlainen rajanylitys ei tule olemaan mahdollista suljettavilla raja-asemilla.

– Tämä päätös tehtiin sen vuoksi, että Rajavartiolaitoksen ja muiden viranomaisten tekemien havaintojen ja saamien tietojen perusteella on olemassa selviä viitteitä siitä, että vieraan valtion viranomaisilla tai muilla toimijoilla on ollut osuus rajan laittomasti ylittäneiden henkilöiden Suomeen saapumisen edesauttamisessa, Rantanen sanoi.

Tilanteen laajenemisen uhka aiheuttaa Rantasen mukaan vakavan uhan yleiselle järjestykselle ja kansalliselle turvallisuudelle. Suomi viestii Rantasen mukaan maahanpyrkijöille eri kielillä ja kanavilla, että Suomen alueelle ei pääse.

– Tässä on kyse siitä, että meillä on viitteitä ja tietoa siitä, että ihmisiä masinoidaan Suomeen. Silloin määrä ei ole laisinkaan tärkeä kysymys. Silloin on tärkeä kysymys siitä tiedosta, mikä meillä on tämän ilmiön taustalla, ministeri sanoi.

Suomeen hakeutuneet ihmiset ovat Rantasen mukaan olleet Venäjällä laillisesti ja vastuu heistä kuuluisi siten ensisijaisesti Venäjälle. Toisaalta he ovat olleet täysin toimintakykyisiä ihmisiä, nuoria ja terveitä.

– Heillä on varmasti vastuu itselläänkin, tulevatko seisomaan Suomen rajan taakse vai kääntyvätkö toiseen suuntaan.

"Maahantuloilmiö laajenemassa pohjoiseen"

Rajavartiolaitoksen apulaispäällikkö Markku Hassisen mukaan uusimmat tiedot kertovat, että maahantuloilmiö on ilmeisesti laajenemassa jo tämän päivän aikana jonkin verran pohjoiseen. Hänen mukaansa tilanteessa on aivan selkeä eskaloitumisvaara.

Nyt päätetyillä toimenpiteillä pyritään estämään, että tilanne ei pääsisi hajoamaan käsistä.

Hassinen puhui hallituksen tiedotustilaisuudessa.