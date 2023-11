Pääministeri Petteri Orpo vieraili Vartiuksen raja-asemalla maanantaina. Hänen mukaansa Venäjän toiminta turvapaikanhakijoiden päästämisessä rajanylityspaikoille on järjestelmällistä ja suunniteltua. Orpon vasemmalla puolella Rajavartiolaitoksen päällikkö Pasi Kostamovaara. Kuva: Hannu Huttu

Suomen itärajan raja-asemille tuli maanantaina 51 turvapaikanhakijaa. Heistä 35 saapui Sallan ja 16 Kuhmon Vartiuksen raja-asemalle.

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) kertoi Vartiuksen rajanylityspaikalla maanantaina Suomen tekevän tarvittaessa nopeasti lisätoimia, jos nykyinen toiminta itärajalla jatkuu.

Orpon mukaan Venäjän viranomaiset ovat toimineet poikkeuksellisesti päästäessään Suomen rajalle ihmisiä, joilla ei ole tarvittavia matkustusasiakirjoja.

Orpo lisäsi, että toiminta on Venäjän taholta järjestelmällistä ja järjestettyä.

– Ja me haluamme tehdä siitä lopun. Jos se loppuu, ongelmaa ei ole.

Pääministeri ei suoraan vastannut kysymykseen siitä, valmistellaanko itärajan sulkemista kokonaan.

Presidentti Sauli Niinistö ei halunnut maanantaina Puolan-vierailullaan ryhtyä ennakoimaan, mitä Suomen hallituksen olisi tehtävä itärajan suhteen. Hän kuitenkin sanoi, että tilanne vetää vakavaksi.

Niinistön mukaan Venäjä näyttää tehneen käyttäytymisellään selväksi, että kerran Suomen rajalle asti päässyt ihminen ei enää pääse takaisin Venäjälle, vaikka tämä ei olisi Suomessa käynytkään.

Rajaliikennettä rajoitettiin taas Vartiuksessa

Sallaan tulleet 35 turvapaikanhakijaa olivat Syyriasta, Afganistanista ja Irakista, kertoi Lapin rajavartiosto viestipalvelu X:ssä. He saapuivat Venäjältä polkupyörillä ja potkulaudoilla.

Lapin rajavartiosto julkaisi myös kuvan, jossa näkyy ihmisiä rajalla polkupyörien kanssa.

Vartiukseen saapuneet 16 turvapaikanhakijaa tulivat polkupyöriä taluttaen, kertoi Vartiuksen rajavartioaseman päällikkö kapteeni Jouko Kinnunen STT:lle. Joukossa oli hänen mukaansa ainakin syyrialaisia, mutta mukana oli myös ihmisiä, joilta ei papereita löytynyt.

Rajaliikennettä jouduttiin Vartiuksessa jälleen maanantaina rajoittamaan, tällä kertaa kahteen kertaan.

Torstaista lähtien Vartiukseen on tullut kaikkiaan 122 turvapaikanhakijaa.

Maastorajalla on Kinnusen mukaan ollut viime viikkoina hyvin rauhallista.

Migrin mukaan tilanne hallinnassa

Suomen vastaanottojärjestelmän tilanteesta ei tällä hetkellä ole erityisen suuria huolia, sanoi Maahanmuuttoviraston (Migri) vastaanottoyksikön johtaja Elina Nurmi STT:lle maanantaina. Hänen mukaansa tilanne on hyvin hallinnassa.

Turvallisuussyistä hän ei kommentoinut, mihin vastaanottokeskuksiin itärajan yli tulleita turvapaikanhakijoita on sijoitettu tai minkälainen vastaanottokeskusten kokonaiskapasiteetti tällä hetkellä on.

– Turvapaikanhakijoita ei välttämättä sijoiteta rajanylityspaikkojen läheisiin vastaanottokeskuksiin, vaan toimitaan valtakunnallisesti, ihan niin kuin normaalitilanteessakin, hän sanoo.

Vaihtoehtona sulkea itäraja kokonaan

STT:n tietojen mukaan sisäministeriössä on valmisteltu viikonlopun aikana kahta eri vaihtoehtoa rajatilanteeseen vastaamiseen. STT:n hallituslähteen mukaan toinen vaihtoehdoista on se, että itäraja suljettaisiin kokonaan. Toinen vaihtoehto on lievempi.

Hallituslähde sanoo, että ennen kuin sisäministeriön virkavastuulla tehty esitys esitetään, pitää vielä tehdä oikeudellinen arviointi ja saada oikeuskanslerin puolto.

– Sitten voidaan edetä päätöksentekoon.

Venäjän ulkoministeriö keskusteli maanantaina Suomen Moskovan-suurlähettilään Antti Helanterän kanssa rajatilanteesta, mutta virallista noottia Venäjä ei ole Suomelle lähettänyt, kerrottiin Suomen ulkoministeriöstä STT:lle.

