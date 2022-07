Kansainvälisesti ansioitunut ihmisoikeusjuristi Martin Scheinin pitää Suomeen kohdistunutta kritiikkiä oikeutettuna. Suomen itäraja vuotaa ja tekee tyhjäksi muiden Schengen-maiden matkailijoihin kohdistuvat Venäjä-pakotteet. Kuva: SALVATORE DI NOLFI

EU:n itäinen sivusta on kiinni venäläisiltä matkailijoilta, jotka eivät saa viisumia Romaniaan, Bulgariaan, Puolaan, Viroon, Latviaan tai Liettuaan.

Suomi on poikkeus. Suomen 1 340 kilometrin pituinen maaraja on samalla Euroopan pisin Venäjän vastainen raja. Suomesta on tullut venäläisten vapaavyöhyke ja portti pakotteiden Eurooppaan.