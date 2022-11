Missä vika, kun Suomi on Euroopan kärjessä nuorten huumekuolemissa? Kesällä julkaistu Euroopan huumeraportti 2022 asian paljasti ja yllätti ainakin minut. Uskon, että monella meistä on mielikuva, että Suomessa kyllä on huumeongelma mutta ei niin suuri kuin jossain muualla.

Paitsi että pidämme kärkeä alle 25-vuotiaiden huumekuolemissa, meillä kuollaan huumeisiin lähes kymmenen vuotta nuorempana kuin Euroopan maissa keskimäärin, 32-vuotiaana.