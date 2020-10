Uula Neitola

Suomi on osallistunut ensi lauantaina 24. lokakuuta 75 vuotta täyttävän YK:n kautta kansainvälisesti sovittujen pelisääntöjen laatimiseen vuodesta 1955 lähtien. YK on monenkeskisen järjestelmän perusta, jonka puitteissa luodut kansainväliset sopimukset suojelevat ihmisoikeuksia ja ympäristöä sekä hillitsevät asevarustelua. Suomi on sitoutunut YK:n yleismaailmallisiin arvoihin ja toimii kansainvälisen oikeuden, demokratian ja ihmisoikeuksien vahvistamiseksi.