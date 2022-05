Tampere

MM-kisoja on pelattu viisi päivää. Alun suurin huuma on taittunut, eikä pudotuspelien innostus ole vielä lähelläkään. Silti voidaan sanoa, että Tampere on osoittanut olevansa MM-kisaisännyyden arvoinen kaupunki.

Hämeenkadun varren ravintoloissa, patioissa ja aukioilla on iskenyt joka jätkään, kun Suomi on pelannut lätkää – naisia unohtamatta.