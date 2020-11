Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittiseen tilanteeseen vaikuttaa perinteisiä ja uudempia uhkatekijöitä, jotka kukin yhdessä ja erikseen vaativat monenlaisia valmiuksia. Lähialueiden turvallisuustilanne on joka tapauksessa muuttunut epävakaampaan ja vaikeammin ennakoitavaan suuntaan. Pandemia- ja digiturvallisuuteen liittyvät uhat ovat samaten tätä päivää, kuten on viime kuukausina ja päivinä nähty. Kuva: Ellinoora Autti/arkisto

Suomen lähialueiden turvallisuustilanne on muuttunut epävakaampaan ja vaikeammin ennakoitavaan suuntaan. Perinteiset turvallisuusuhat yhdistettynä uusiin ilmiöihin monimutkaistavat tulkintaa ja varautumista. Hallituksen hyväksymän ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon mukaan Suomeen ei kohdistu välitöntä sotilaallista uhkaa, mutta on tärkeää varautua myös perinteisen voimankäytön varalta.

Peruslinja Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittisessa selonteossa on pysynyt pitkälti ennallaan, vaikka toimintaympäristö on voimakkaassa muutoksessa.

Uusina painopisteinä selonteossa ovat ilmastonmuutos, digitalisaatio ja terveysturvallisuus, jotka ovat kaikki ajankohtaisia. Perinteisiin uhkakuviin verrattuna pandemian kaltaiset terveysuhat tulevat lähelle kansalaisia ja koettelevat suoraan ihmisiä ja toimijoita paikallisesti.

Hallituskausittain valmisteltava ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko arvioi ulko- ja turvallisuuspoliittista toimintaympäristöä ja määrittää Suomen toiminnan tavoitteita ja lähivuosien painopisteitä. Samalla se on viesti muulle maailmalle siitä, miten Suomi toimii.

Pienelle kansakunnalle perusteltuja tavoitteita ovat monenkeskisen yhteistyön vahvistaminen, globaali vastuunkanto ja rauhan rakentaminen. Tilanne on kuitenkin vaikea, sillä suurvaltasuhteet ovat kärjistyneet, sääntöpohjainen järjestelmä kangertaa ja demokratia ja autoritaria ovat vastakkain. Tilanne Itämeren alueella on synkentynyt, Venäjän ja EU:n vuoropuhelu on viileää, Kiina pyrkii maailman johtajaksi ja Euroopan transatlanttinen suhde on saanut säröjä.

Sotilasliittoihin kuulumattomana maana Suomi nojautuu historialliseen linjaansa eli vahvaan ja uskottavaan kansalliseen puolustuskykyyn. Silti Suomi ei pärjää yksin. Siksi pyritään aktiivisesti vahvistamaan EU:n toimintakykyä ja pohjoismaista, erityisesti Ruotsin kanssa tehtävää, yhteistyötä. Nato-kumppanuutta kehitetään nyt korostetusti Suomen omista lähtökohdista ja ylläpidetään kahdenvälisiä suhteita ja kumppanuuksia.

Selonteko on perinteisesti konsensuksen tulosta. Poliitikkojen ensikommenteista siihen on tällä kertaa havaittavissa eroja sen suhteen, korostetaanko perinteistä turvallisuuspolitiikkaa vai ihmisoikeusperusteista linjaa. Vaikka uhkat ovat moninaistuneet, on kansainvälispoliittisessa ryteikössä muistettava geopolitiikka ja säilytettävä Suomen liikkumavara.

Oman sävynsä Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittiseen tilanteeseen tuo Suojelupoliisin turvallisuuskatsaus, jossa korostuu radikaali-islamististen tai äärioikeistolaisten ryhmien muodostama terrorismiuhka.

Myös perinteinen vakoilu on edelleen voimissaan. Venäjä ja Kiina harjoittavat Suomessa aktiivista ja laajaa tiedustelua. Kohteena on erityisesti teknologia ja tavoitteena päätöksentekoon vaikuttaminen. Kybervakoilu korostaa tietoturvan, hybridivaikuttaminen yhteiskunnan sietokyvyn ja vakoilu ja värvääminen valppauden merkitystä vaikuttamisyritysten torjunnassa.