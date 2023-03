Bryssel/Helsinki

Puolustusministeri Antti Kaikkonen kertoi torstaina Suomen neljännestätoista avustuspaketista Ukrainalle. Kuva: Jane Iltanen

Puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk.) vahvistaa, että Ukraina on lähestynyt puolustusministeriötä ja toivonut keskusteluita Suomen F/A-18 Hornet -kalustosta.

Ukraina on Kaikkosen mukaan toivonut keskusteluita siitä, voisiko Ukraina saada niitä käyttöön jollakin aikavälillä.

Kaikkonen sanoi mediatilaisuudessa eduskunnan valtiosalissa, että tiedusteluun tullaan vastaamaan lähiviikkoina.

– Puolustushallinnon näkökulmasta tämä ei ole mikään akuutti keskustelun aihe. Tarvitsemme nämä Hornetit lähivuosina vahvasti omaan käyttöön, Kaikkonen sanoi.

Pyyntö tuli Kaikkosen mukaan viime viikon lopussa. Hänen mukaansa pyyntö tuli Ukrainan puolustushallinnosta virkamiestasolla Suomen virkamiesportaaseen.

Suomeen on tulossa uusia F-35-hävittäjiä, mutta kuvan Hornet-kalustoa tarvitaan vielä usean vuoden ajan. Kuva: Jussi Leinonen

Kaikkosen mukaan pyyntö ei ollut kovin täsmällinen.

Kaikkoselta kysyttiin mediatilaisuudessa lisäksi, voisiko Suomi luovuttaa jotakin osaa Suomen Hornet-hävittäjistä.

– Oma näkemykseni Suomen puolustusministerinä on se, että me tarvitsemme ne oman maan turvana. Suhtaudun kielteisesti siihen, että niitä lähdettäisiin lähivuosina luovuttamaan, hän sanoo.

Kaikkosen mukaan jos asiaa katsoo pidemmälle, kun Suomi saa F-35-kalustoa vuodesta 2026 alkaen, vuosikymmenen lopulla Hornetit alkavat olla jo käyttöikänsä päässä ja niiden käyttöarvo aika vähäinen.

– Ajattelen itse siihen tapaan, että tärkeintä on miettiä, miten voimme auttaa Ukrainaa tässä ja nyt.

Kaikkonen sanoi, ettei ole varma, onko niissä myöhemmin paljon luovutettavaa.

– Mutta jos tästä haluaa keskustella, niin varmaan tästä keskusteluita sitten vielä käydään.

Paketti sisältää myös raskaita aseita ja ampumatarvikkeita

Kaikkonen kertoi myös, että Suomi on päättänyt neljännestätoista puolustustarvikeapupaketista Ukrainalle.

Suomi luovuttaa tässä paketissa kolme kappaletta Leopard 2 -raivauspanssarivaunuja. Suomelta on luvassa myös käyttöön ja kunnossapitoon liittyvää koulutusta.

Asiasta päätti presidentti valtioneuvoston esityksestä.

Suomi on aiemmin lähettänyt Ukrainaan kolme Leopard 2 -raivauspanssarivaunua.

Ukrainalle nyt annettava paketti sisältää lisäksi raskaita aseita ja ampumatarvikkeita. Puolustustarvikeapupaketin arvo on noin 161 miljoonaa euroa.

Yhteisarvo Suomen lähettämästä avusta Ukrainaan on nyt 910 miljoonaa euroa.

Kaikkonen ei arvaillut Marinin roolia Ukrainan pyynnössä

Helsingin Sanomat uutisoi eilen, että sen tietojen mukaan Ukraina on esittänyt Suomelle pyynnön hävittäjiä koskevista kolmenvälisistä keskusteluista, joissa olisi mukana myös Yhdysvallat. Kaikkonen sanoi tiedotustilaisuudessa, että hänen ymmärtääkseen Ukraina toivoo, että Yhdysvallat osallistuisi myös näihin keskusteluihin.

Kaikkosen mukaan on tiedossa, että Ukraina haluaa saada hävittäjäkalustoa tulevaisuudessa.

– Käsitykseni on ollut, että varsinkin MiG-kalusto kiinnostaa, koska siellä on osaamista entuudestaan. Myös F-16 on ollut paljon keskusteluissa. Nähtävästi on kiinnostusta myös meidän kalustoamme kohtaan, Kaikkonen sanoo.

Kaikkoselta kysyttiin, mikä pääministeri Sanna Marinin (sd.) rooli on ollut siinä, että Ukrainalta tällainen pyyntö tuli.

– Parempi, etten lähde sitä arvioimaan tai arvailemaan, Kaikkonen sanoi.

Presidentin kansliasta kerrottiin aiemmin tänään STT:lle, että Ukrainasta ei ole oltu yhteydessä presidenttiin tai presidentin kansliaan Hornet-asiassa.

Kanslia lisää sähköpostivastauksessaan, että materiaalipyynnöt kulkevat perinteisesti puolustushallinnon kautta.

Pääministeri Sanna Marin ei suostunut kommentoimaan sitä, kenelle Ukrainan pyyntö Hornet-hävittäjistä on mennyt.

Hän sanoi pyyntöjen tulevan niihin ministeriöihin, joiden hallinnonalaa asiat yleensä koskevat.

Juttua päivitetty kauttaaltaan kello 15.08. Päivitetty kauttaaltaan kello 16.34.