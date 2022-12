Helsinki

Puolustusministeri Antti Kaikkonen kuvailee Ukrainan avuntarvetta suureksi. Arkistokuva. Kuva: Jussi Leinonen

Suomi on päättänyt uudesta puolustustarvikkeiden apulähetyksestä Ukrainalle, kertoo puolustusministeriö.

Uusin lähetys on järjestyksessään yhdestoista, ja sen arvo on 28,8 miljoonaa euroa. Suomen Ukrainalle toimittaman puolustusavun yhteisarvo on tämän myötä 189,2 miljoonaa euroa.

– Ukrainan puolustustaistelu jatkuu. Tarve puolustusmateriaalille on suuri. Jatkamme tukeamme, puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk.) sanoo ministeriön tiedotteessa.

Edellisestä, yli 55 miljoonan euron tukipaketista kerrottiin marraskuussa. Kyseessä oli ilmoitetulta arvoltaan Suomen suurin puolustusapupaketti Ukrainaan. Kaksi tuoreinta pakettia vastaavat yhteensä lähes puolta kaikesta tähän asti ilmoitetusta avusta.

Julkisuuteen ilmoitettavat hinnat koskevat korvattavan materiaalin arvoa.

Lisäksi Puolustusvoimat jatkaa koulutustuen antamista Ukrainan asevoimille. Koulutustukea annetaan Britanniassa ensi vuoden loppuun asti.

Suomi kertoi elokuussa tarjoavansa noin 20 kouluttajaa koulutukseen. Puolustusministeriöstä vahvistetaan STT:lle, että koulutukseen tarjottavan joukkion vahvuus säilyy ennallaan. Aiemmin koulutusta oli tarkoitus tarjota vain tämän vuoden aikana.