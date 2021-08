Helsinki

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) kertoi sotilasjoukon lähettämisestä asiasta päättäneen ylimääräisen valtioneuvoston istunnon jälkeen. Arkistokuva. Kuva: JOHANNA GERON / POOL

Suomi on päättänyt lähettää Puolustusvoimien aseistetun suojausjoukon Afganistaniin.

Sotilaiden tehtävä on suojata maassa olevia suomalaisia työntekijöitä ja mahdollisuuksien mukaan auttaa tehtävissä evakuoinneissa.

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) kertoi asiasta siitä päättäneen ylimääräisen valtioneuvoston istunnon jälkeen.

Puolustusministeri Antti Kaikkosen (kesk.) mukaan suojausjoukon koko lasketaan muutamissa kymmenissä henkilöissä. Se koostuu Puolustusvoimien palkatusta henkilökunnasta. Joukko toimii Kabulin lentokentällä ja sen välittömässä läheisyydessä.

Kaikkonen ei turvallisuussyistä avannut tarkemmin joukon koostumusta. Hän kuitenkin vakuutti tiedotustilaisuudessa, että kyseessä on kokenut, koulutettu ja osaava joukko.

Eduskunta keskeyttää asian vuoksi kesän istuntotaukonsa. Puhemies Anu Vehviläinen (kesk.) on kutsunut eduskunnan koolle täysistuntoon perjantaina käsittelemään valtioneuvoston selontekoa eduskunnalle Puolustusvoimien joukon lähettämisestä Kabulin lentokentän alueelle.

Haavisto kertoi lisäksi ministerien yhteisessä infossa, että ulkoministeriössä on tehty tänään päätös käyttää kolme miljoonaa euroa humanitaariseen apuun Afganistanin alueelle.

Niikko vakuuttunut valtioneuvoston toimista

Suomi pyrkii evakuoimaan noin 240 henkilöä Afganistanista. Suomi on saanut toistaiseksi evakuoitua yhteensä 34 ihmistä Afganistanista. Lisäksi Haaviston mukaan lentokentälle on saatu ensimmäisiä afgaaneja, jotka on tarkoitus evakuoida maasta.

Ulkoministeriön tiedossa oli keskiviikkona lähes 70 Suomen kansalaista tai Suomessa oleskeluluvalla asuvaa, jotka ovat pyytäneet evakuointiapua Afganistanista.

Lisäksi Suomi on luvannut turvaa 170 ihmiselle, jotka ovat Suomen Kabulin-suurlähetystön nykyisiä ja entisiä työntekijöitä, EU-edustuston ja puolustusliitto Naton työntekijöitä sekä heidän perheenjäseniään.

Eduskunnan ulkoasiainvaliokunta on ollut koolla sekä keskiviikkona että torstaina Afganistanin tilanteen vuoksi. Valiokunnan puheenjohtaja Mika Niikko (ps.) luonnehtii kahden päivän kokouksia sisältörikkaiksi.

– Olemme vakuuttuneet siitä, että valtioneuvosto haluaa tehdä kaikkensa ennen kaikkea Suomen kansalaisten kotiin palaamisen mahdollistamiseksi, Niikko sanoi aiemmin torstaina STT:lle.

Kabulista tehtävät evakuoinnit olivat esillä myös tasavallan presidentin ja ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunnan keskustelussa torstaina.