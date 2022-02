Lontoo

Suurlähettiläs Päivi Laine (kuvassa) jää vielä Ylen mukaan Kiovaan ja suurlähetystö pysyy auki. Arkistokuva. Kuva: Laineen albumi

Suomi kotiuttaa osan suurlähetystönsä henkilökunnasta Ukrainan Kiovasta vakavan tilanteen vuoksi, vahvisti ulkoministeriön viestintäpäivystäjä Petra Sarjas STT:lle sunnuntai-iltana.

Hän vahvisti myös, että Suomen Kiovan suurlähetystö pysyy yhä auki ja suurlähettiläs Päivi Laine jää toistaiseksi Kiovaan. Syyt osan henkilökunnan kotiuttamispäätökselle ovat hänen mukaansa moninaiset ja liittyvät Ukrainassa vallitsevaan vakavaan tilanteeseen.

– Tilannetta katsotaan ja ennakoidaan. Se (kotiuttamispäätös) liittyy vakavaan tilanteeseen, joka siellä on, Sarjas sanoi.

Liittyykö tämä vakava tilanne esimerkiksi siihen, miten maasta pääsee enää pois?

– Päätöksessä on monia eri osa-alueita. Totta kai jos sieltä lentoliikenne loppuu, niin on mietitty, että nyt on parempi tässä tilanteessa lähteä, Sarjas vastasi.

Hän kuitenkin korosti, että päätöksessä on taustalla monia eri syitä, eikä mitään yhtä tiettyä syytä voi nimetä.

– Tilannekuvaa on tulkittu tällä tavalla, että osa (suurlähetystön henkilökunnasta) nyt kotiutetaan, Sarjas totesi.

Asiasta kertoivat aiemmin sunnuntaina Yle ja MTV, joille suurlähettiläs Laine itse vahvisti tiedon kotiuttamisista.

Suomen ulkoministeriö on aikaisemmin kehottanut Suomen kansalaisia poistumaan Ukrainasta välittömästi kiristyneen ja arvaamattoman turvallisuustilanteen vuok