Donald Trump valehteli tai esitti harhaanjohtavia väitteitä virkakaudellaan yli 22 000 kertaa. Silti yli 70 miljoonaa amerikkalaista halusi hänen jatkavan presidenttinä.

Voimme taivastella Yhdysvaltain menoa, mutta hyödyllisempää on pohtia kahta kysymystä: Jos johtajien valehtelu on hyväksyttävää, mitä seurauksia sillä on. Miten sumutukseen perustuva vallankäyttö voidaan välttää?