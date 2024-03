Suomalaissotilaita Cold Response -harjoituksessa Pohjois-Norjassa maaliskuussa 2022. Kuva: Jonathan Nackstrand / AFP / Lehtikuva

Norjan johtama suuri Nordic Response 24 -sotaharjoitus alkaa maanantaina Suomen, Ruotsin ja Norjan pohjoisosissa. Suomen osalta kyseessä on Puolustusvoimien historian suurin osallistuminen kansainväliseen harjoitukseen ulkomailla ja myös ensimmäinen kerta, kun Suomi osallistuu puolustusliiton jäsenenä Nato-alueen yhteisen puolustuksen harjoitteluun.

Nordic Response on laaja taisteluharjoitus maalla, merellä ja ilmassa. Harjoitukseen osallistuu yhteensä noin 20 000 sotilasta 14 eri maasta. Suomesta harjoitukseen osallistuu noin 4 100 sotilasta ja 700 ajoneuvoa.

Maavoimista Nordic Responsessa on mukana 2 500 sotilasta, joista reilu tuhat henkilöä on varusmiehiä ja toinen reilu tuhat reserviläisiä.

Nordic Response on osa Naton laajempaa Steadfast Defender 24 -harjoitussarjaa. Kyseessä on liittokunnan vuosikymmeniin suurin harjoitus, jota on valmisteltu jo useiden vuosien ajan.

Suomi on aiemmin osallistunut myös Norjan johtamiin Cold Response -talviharjoituksiin. Ne laajentuvat nyt Nordic Response -muotoon Suomen ja pian myös Ruotsin liityttyä Natoon.

Nordic Responsesta saattaa muodostua ennen sen päättymistä vielä puhdas Nato-maiden harjoitus, koska myös Unkari on nyt ratifioinut Ruotsin Nato-jäsenyyden. Unkarin sisäpoliittisten allekirjoituskiemuroiden takia jäsenyys ei ehtinyt vahvistua ennen harjoituksen alkamista.

Nordic Response -harjoitus päättyy 15. maaliskuuta.

Suomalais-ruotsalainen divisioona

Nordic Responsessa harjoitellaan liittokunnan kykyä siirtää joukkoja pohjoiseen harjoittelemaan puolustuksellista yhteisoperaatiota arktisissa olosuhteissa.

Suomen alueella harjoittelee ja liikkuu suomalaisten sotilaiden lisäksi noin 3 000 ruotsalaista, 450 ranskalaista ja noin 50 brittiläistä sotilasta.

Nordic Responsen harjoitustilanne saa alkunsa Natoa vastaan suunnatusta kuvitteellisesta hyökkäyksestä, jonka seurauksena Naton perussopimuksen viides artikla velvoittaa muita jäsenmaita puolustamaan hyökkäyksen kohteena olevaa aluetta.

Suomalaisia harjoitusjoukkoja toimii sekä puolustajan että hyökkääjän roolissa.

Suomen ja Ruotsin maavoimat muodostavat yhdessä brittiosaston kanssa divisioonan, jonka komentaja on suomalainen ja apulaiskomentaja ruotsalainen. Lauantaina 9. maaliskuuta yhdistetty divisioona etenee Suomen puolelta rajan yli Norjaan Käsivarren Lapissa Kivilompolossa. Hyökkäyssuunta on pohjoiseen tien E45 suunnassa.

Arkistokuvassa "Brilliant Jump 2022" - harjoitus Norjan Renassa maaliskuussa 2022. Kuva: Geir Olsen / AFP / Lehtikuva

Liikenne saattaa ruuhkautua

Ilmavoimista Nordic Response -harjoitukseen osallistuu 12 Hornet -hävittäjää ja noin 250 henkilöä. Suomalaiset hävittäjät käyttävät tukikohtanaan Andöyaa Norjassa ja Oulunsaloa Suomessa.

Alun perin tukikohdan Suomessa piti olla Rovaniemi, mutta lentokentän kiitotien vauriot pakottivat koneet siirtymään muualle. Ilmavoimien mukaan talven kovasta pakkasjaksosta johtuvat vauriot ovat aiheuttaneet riskin sille, että maa-ainesta tai asfalttimurua saattaisi ajautua hävittäjien moottoreihin.

Harjoituksen lentotoimintaa on Norjan, Ruotsin ja Suomen pohjoisosissa. Suomessa lentäminen keskittyy erityisesti Länsi-Lappiin.

Muiden maiden ilmavoimista mukana on hävittäjien lisäksi muun muassa ilmatankkaus- ja merivalvontakoneita. llmassa liikkuu myös runsaasti erilaista helikopterikalustoa, kaikkiaan erilaisia ilma-aluksia on mukana yli sata.

Harjoitustoiminta on aktiivista myös merellä, missä muun muassa Tromssan ja Finnmarkin edustan vesillä liikkuu Norjan puolustusvoimien mukaan yli 50 sukellusvenettä, fregattia, korvettia, lentotukialusta ja erilaisia maihinnousualuksia.

Suuri kansainvälinen sotaharjoitus vaikuttaa harjoitusalueella asuvien ja liikkuvien ihmisten elämään muun muassa liikenteen lisääntymisenä ympäri vuorokauden sekä vilkastuneena kaupankäyntinä. Liikenne voi ruuhkautua pääteillä sekä hiihtolomakohteiden lähialueilla erityisesti harjoitukseen siirtymisen ja poistumisen aikana.

Puolustusvoimat kehottaakin teillä liikkujia mahdollisuuksien mukaan huomioimaan harjoituksen ajoreittiensä valinnoissa. Ylipäänsä siirtymisiin harjoitusalueella on hyvä varata tavallista enemmän aikaa. Myös päivittäinen liikkuminen Suomesta Norjan suuntaan voi kestää tavanomaista kauemmin.

Presidetti Stubb myös paikalle

Ulkopuolisille vähemmän näkyvää mutta oleellista toimintaa Nordic Response 24 -harjoituksessa on yhteinen operaatioverkko, jossa Nato-yhteensopivia järjestelmiä käytetään ja harjoitellaan. Puolustusvoimien johtamisjärjestelmäkeskus järjestää kansainväliset yhteydet Suomeen, toimittaa ne kansallisille joukoille ja huolehtii järjestelmien ylläpidosta.

Harjoitukseen osallistumalla keskus kehittää kykyään tukea suomalaisia joukkoja monikansallisessa operaatiossa.

– Kaikki liittolaiset ovat kiinni samassa verkossa, mutta jokainen maa rakentaa ja ylläpitää itse omat johtamisjärjestelmänsä. Tavoitteena on, että taistelun johtamisen kaikki osa-alueet pystytään toteuttamaan yhteensopivilla järjestelmillä, kertoo johtamisjärjestelmäkeskuksen operaatiopäällikkö, everstiluutnantti Ilkka Vaara Puolustusvoimien tiedotteessa.

Suomen uusi presidentti Alexander Stubb tekee ensimmäisen virkamatkansa Nordic Responseen. Hän tutustuu harjoitukseen Pohjois-Norjassa yhdessä Norjan pääministerin Jonas Gahr Stören kanssa.