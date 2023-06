Suuri osa reilu viikko sitten ylioppilaslakin päähänsä painaneista 25 000:sta uudesta ylioppilaasta elää lähipäivinä ja -viikkoina jännittäviä aikoja. Korkeakoulujen valintakokeet ovat ohi, ja nyt he malttamattomina odottavat niiden tuloksia.

Uusilla ylioppilailla on enemmän odotettavaa kuin aikaisemmilla, sillä korkeakoulujen opiskelupaikkoja on lisätty vuosi vuodelta. Tavoitteena on lisätä korkeakoulutettujen osuutta väestöstä selvästi nykyistä suuremmaksi, sillä Suomi on jäämässä rumasti jälkeen vertailumaista.