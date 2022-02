Ylen Kylmän sodan Suomi -sarja on ärsyttänyt monia. Minua on sen sijaan järkyttänyt sarjan saama vastaanotto. Siitä voisi päätellä, ettemme edes me, vapaan ja demokraattisen Suomen kansalaiset, olisi kypsiä käsittelemään historiamme kipupisteitä.

Venäjä kielsi pari kuukautta sitten Memorial-ihmisoikeusjärjestön. Järjestö oli muun muassa pitänyt huolta siitä, etteivät Josif Stalinin ajan vainot ja niiden miljoonat uhrit unohdu.