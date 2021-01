Väärennöksiä ehkäistään uudella eurosetelisarjalla, jonka viimeisimmät setelit laskettiin liikkeeseen 2019. Kuvituskuva. Kuva: Jukka Ritola

Suomessa löydettiin vuoden 2020 aikana 1 496 euroseteliväärennöstä. Asiasta kertoo tiedotteessaan Suomen pankki. Määrä on kasvanut viime vuodesta, mutta on edelleen muuhun euroalueeseen verrattuna vähäinen.

– Kierrosta löytyneiden euroseteliväärennösten määrä on kasvanut edellisvuoteen nähden, mutta lukumäärä on edelleen maltillinen, sanoo tiedotteessa seteliasiantuntija Olli Vehmas Suomen Pankista.

Vuonna 2020 Suomessa kierrossa olleiden setelien joukosta löydettiin eniten 20 euron väärennöksiä, niitä oli yhteensä 629. Seuraavaksi eniten oli 10 euron väärennöksiä eli 410, ja 50 euron väärennöksiä oli 358.

– Väärennösten havaitseminen on helppoa ja nopeaa opettelemalla setelin turvatekijät ja tarkistamalla ne aina seteleitä käsiteltäessä, Vehmas kertoo.

Väärennöksiä ehkäistään uudella eurosetelisarjalla, jonka viimeisimmät, arvoltaan 100 ja 200 euron setelit laskettiin liikkeeseen 2019. Muut seteliarvot on uusittu jo aiemmin. Setelien turvatekijöissä on käytetty uusinta tekniikkaa, jonka ansiosta seteleitä on entistäkin vaikeampi väärentää. Euroseteleissä on useita turvatekijöitä, joiden avulla setelin aitouden voi tarkastaa.