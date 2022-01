Suomessa on raportoitu lähes 6 000 uutta koronatartuntaa, kertoo THL. Tarkka tapausmäärä on 5 979, joista valtaosa on rekisteröity pääkaupunkiseudulla.

Pohjois-Pohjanmaalla uusia tapauksia varmistui 334 joista 131 Oulussa.

Kempeleessä uusia meni rekisteriin 31, Limingassa 22 ja Raahessa 33 tartuntaa.

Muissa maakunnan kunnissa tartuntoja oli seuraavasti:

Haapajärvi +1

Haapavesi +9

Hailuoto +2

Ii +3

Kalajoki +10

Kuusamo +9

Lumijoki +5

Merijärvi +1

Muhos +8

Nivala +11

Oulainen +2

Pudasjärvi +8

Pyhäjoki +2

Pyhäjärvi +1

Pyhäntä +2

Sievi +3

Siikajoki +11

Siikalatva +8

Tyrnävä +6

Utajärvi +2

Ylivieska +13

Lapissa tartuntoja kertyi 146, valtaosa Rovaniemellä. Länsi-Pohjan kunnissa tapauksia oli 29.