Suomessa on todettu yhdeksän uutta koronavirustartuntaa, kertoo THL. Tartuntoja on nyt yhteensä 8 086 kappaletta.

Uusista tartunnoista yksi on todettu Pohjois-Pohjanmaalla. Maakunnassa on nyt 165 tartuntaa. Kainuussa ei ole todettu sunnuntain jälkeen uusia tapauksia, tartuntoja on nyt 73. Myös Länsi-Pohjan tartuntatilanne on pysynyt ennallaan (152 tapausta). Lapissa tartuntojen määrä puolestaan on kasvanut yhdellä. Tapauksia on nyt 88 kappaletta.

Kainuun sote on kertonut maakunnassa todetuista useista koronavirustartunnoista viikonlopun aikana, mutta THL:n tiedoissa tartunnat näkyvät viiveellä.

Sunnuntaina Kainuun sote kertoi, että perjantaina Kuhmossa todettuun laajaan altistumiseen liittyen on todettu yhteensä 14 koronavirustartuntaa. Kainuun sote tiedotti maanantaina, että altistuksesta on löytynyt 18 koronatartuntaa, joista 16 Kuhmossa, yksi Sotkamossa ja yksi Kajaanissa. Altistuneita on kaiken kaikkiaan 160 henkilöä. Kainuun soten mukaan kaikki altistuneet on tavoitettu ja heidät on asetettu karanteeniin.

Kuhmon kaupunki ilmoitti sunnuntaina aloittavansa koronatartuntojen ja -altistumisten vuoksi rajoitustoimenpiteitä, jotka koskevat pääsääntöisesti kuluvaa viikkoa 6. syyskuuta saakka. Kaupungin mukaan rajoitustoimenpiteistä tehdään viranhaltijapäätökset sunnuntain aikana.

Kaikki Kuhmon lukion opiskelijat siirretään etäopetukseen lähes kuukaudeksi ylioppilaskirjoitusten turvaamiseksi. Kaupungin mukaan etäopetus alkaa heti ja se jatkuu 29. syyskuuta saakka. Etäopetusta suositellaan myös niille muualla opiskeleville kuhmolaislähtöisille opiskelijoille, jotka ovat vierailleet kaupungissa viikon aikana.

Kainuun tuoreet tiedot päivitetty klo 12.58.