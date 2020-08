Suomessa on havaittu vuorokauden aikana 41 uutta koronavirustartuntaa. Koko maassa on havaittu tähän mennessä yhteensä 7 683 tartuntaa.

Pohjois-Pohjanmaalla on havaittu yksi uusi koronavirustartunta. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella on todettu tähän mennessä yhteensä 152 tartuntaa. Uusi koronatapaus on havaittu Oulussa.

Muualla Pohjois-Suomessa ei ole havaittu uusia tapauksia.

Suurin osa koronavirustartunnoista on havaittu Helsingin ja Uudenmaan alueella, jossa on havaittu tähän mennessä 5 585 tautitapausta.

