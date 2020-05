OYSiin ei ole tullut uusia koronaviruspotilaita sairaalahoitoon yli kahteen viikkoon. Kuva: Jukka-Pekka Moilanen

Suomessa on todettu 20 uutta koronavirustartuntaa, kertoo THL. Kaikkiaan tartuntoja on todettu nyt 6599 kappaletta.

Pohjois-Pohjanmaalla tartuntojen määrä on edelleen 134. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin mukaan uusia koronavirustartuntoja todetaan alueella harvakseltaan.

Sairaanhoitopiiristä kerrotaan, ettei OYSiin ole saapunut hoidettavaksi yhtään uutta koronaviruspotilasta yli kahteen viikkoon. Sairaalassa ei ole tällä hetkellä yhtään potilasta tehohoidossa koronaviruksen vuoksi ja osastohoidossakin on pitkään ollut alle viisi potilasta covid-19-taudin takia.

PPSHP:n mukaan koronaepidemia vaikuttaakin laantuneen ainakin toistaiseksi Pohjois-Pohjanmaalla.

Myös Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin alueella tilanne on rauhallinen. Alueella on THL:n mukaan todettu 145 koronavirustartuntaa. Sairaanhoitopiirin tiedotteen mukaan viimeisen viikon aikana alueella on todettu vain yksi uusi tartunta.

Lapissa koronatartuntojen määrä on edelleen 72 kappaletta. Kainuussa koronatapauksia on todettu 65 kappaletta.

Koko maassa koronaviruksen aiheuttamaan tautiin on kuollut sunnuntaina päivitettyjen tietojen mukaan 307 ihmistä. Sairaalahoidossa oli eilen sunnuntaina 106 ihmistä, joista 19 tehohoidossa. THL:n odotetaan päivittävän tietoja iltapäivän aikana.