Pohjoisen Suomen koronatartunnat lisääntyivät kahdeksalla. Kuva: Pekka Peura

Suomessa on todettu 120 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.

Pohjoisessa Suomessa uusia tartuntoja THL on ilmoittanut kahdeksan kappaletta.

Pohjois-Pohjanmaalla uusia varmennettuja tartuntoja on kirjattu neljä lisää, Länsi-Pohjassa kaksi ja Lapissa kaksi. Kainuussa ei kirjattu yhtään uutta tartuntaa.

Ouluun ja Rovaniemelle on kirjattu kaksi uutta tartuntaa, samoin Tornioon. Kempeleessä tartuntoja on yksi lisää. THL ilmoittaa tartuntaluvuissa vain ne kunnat, joissa on vähintään viisi tartuntatapausta epidemian aikana.

Pohjois-Pohjanmaan lukema koko epidemian ajalta on nyt 227, Lapin 118, Länsi-Pohjan 162 ja Kainuun 99 tartuntaa.

Koko maassa uusia virustartuntoja on 14 päivän aikana raportoitu 903 enemmän kuin edeltäneiden kahden viikon aikana, eli epidemiatilanne etenee huonompaan suuntaan.

Yhteensä Suomessa on todettu 11 049 koronavirustartuntaa.

THL kertoi keskiviikkona myös epidemiatilanteen muutosta kuvaavat tiedot verrattuna kuluvan viikon maanantain tilanteeseen.

OYSin erityisvastuualueella on nyt sairaalassa osastohoidossa kolme ihmistä koronan vuoksi. Tehohoidossa ei ole yhtään covid-19 -potilasta. OYSin erityisvastuualueeseen kuuluvat Pohjois-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan, Kainuun, Länsi-Pohjan ja Lapin sairaanhoitopiirit. Erityisvastuualueella asuu noin 740 000 ihmistä.

Suomessa sairaalahoidossa koronaviruksen vuoksi on nyt 31 ihmistä, joka on kolme enemmän kuin maanantaina.

Tehohoidossa näistä potilaista oli viisi, kolme henkeä vähemmän kuin viikon alussa.

Virustestauksen kapasiteetti on nyt noin 20 000 testiä päivässä.

Virustaudista parantuneita arvioidaan olevan noin 8 500, eli noin 75 prosenttia todetuista tartuntatapauksista.

Arvio perustuu todettujen tapausten seurantaan kolmen viikon ajalta. Parantuneiksi määritellään ne henkilöt, joista ei ole tiedossa muuta taudinkulkuun liittyvää seurantatietoa kolmen viikon jälkeen todetusta tartunnasta.

7.10. kello 14.10: Päivitetty THL:n uusimmat tiedot sairaalahoidossa olevien määrän, testausmäärän ja parantuneiden osalta.