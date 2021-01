Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tilastojen mukaan Suomessa on rekisteröity keskiviikkona 331 uutta koronavirustartuntaa. Niistä 31 on Pohjois-Suomessa.

Pohjois-Pohjanmaalla uusien tartuntojen määrä on 25, joista 18 on kirjattu Ouluun. Lisäksi Kempeleessä on todettu kaksi uutta tartuntaa, Tyrnävällä yksi, Ylivieskassa yksi ja Sievissä kolme.

Pohjois-Pohjanmaalle on kirjattu koronaepidemian aikana nyt 1628 laboratoriovarmennettua tautitapausta. Koko maassa tautitapauksia on nyt yhteensä 37 549.

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä uusia tartuntoja on neljä. Niistä kaksi on Keminmaassa, yksi Torniossa ja yksi Tervolassa.

Sekä Kainuussa että Lapin sairaanhoitopiirissä on rekisteröity yksi uusi tartunta. Kainuussa tartunta kirjattiin Kajaaniin ja Lapissa Rovaniemelle.

Pohjois-Suomen kunnissa todetut koronatapaukset Tilastossa eivät näy ne kunnat, joissa koronatartuntoja on alle viisi. Suluissa muutos edellispäivän tartuntamäärään. Alavieska 5 Haapavesi 19 Ii 31 Inari 6 Kajaani 65 (+1) Kalajoki 8 Kemi 91 Kemijärvi 10 Keminmaa 22 (+2) Kempele 70 (+2) Kittilä 40 Kolari 33 Kuhmo 34 Kuusamo 16 Liminka 15 Lumijoki 6 Muhos 13 Muonio 5 Nivala 26 Oulainen 10 Oulu 1 218 (+18) Paltamo 7 Pello 5 Pudasjärvi 7 Puolanka 6 Pyhäntä 11 Raahe 41 Reisjärvi 12 Rovaniemi 187 (+1) Sievi 22 (+3) Siikajoki 9 Siikalatva 5 Simo 5 Sodankylä 61 Sotkamo 51 Taivalkoski 8 Tervola 16 (+1) Tornio 194 (+1) Tyrnävä 21 (+1) Utajärvi 7 Utsjoki 11 Ylitornio 39 Ylivieska 54 (+1) Lähde: THL

Faktaan täydennetty tiedot uusista tartunnoista kello 12.17.