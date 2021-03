Koronavirusta pyritään torjumaan muun muassa kasvomaskien käytöllä. Kuvituskuva. Kuva: Jussi Leinonen

Suomessa on todettu peräti 863 uutta koronavirustartuntaa. Asia käy ilmi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen päivittäin ilmoittamista tartuntaluvuista.

Sunnuntain tartuntalukema on huomattavan korkea viime aikojen pahentunut tautitilannekin huomioiden. Lauantaina THL raportoi 691 uudesta tartunnasta.

Tautitapausten määrä on selvässä kasvussa. Kahden viimeisen viikon aikana Suomessa on havaittu 8 988 tartuntaa, kun edeltäneen kahden viikon aikana tartuntoja oli 6 974.

Epidemian aikana Suomessa on nyt todettu kaikkiaan 66 869 koronavirustartuntaa.

Pohjois-Pohjanmaalla uusia tartuntoja raportoitiin 13. Niistä kuusi todettiin Oulussa, kolme Kuusamossa, kaksi Raahessa, yksi Siikalatvalla ja yksi Ylivieskassa.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä on epidemian aikana todettu yli 2 600 tartuntaa, joista yli 1 900 Oulussa.

Lapin Sairaanhoitopiirissä uusia tartuntoja raportoitiin kaksi. Molemmat todettiin Kittilässä.

Kainuun sairaanhoitopiirissä tartuntoja todettiin yksi Kajaanissa ja yksi Sotkamossa.

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä uusia tartuntoja ei todettu.

Taudin ilmaantuvuuden perusteella tautitilanne on vakavin edelleenkin Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä. Myös Varsinais-Suomessa on muuhun maahan verrattuna korkea ilmaantuvuus. Paras tilanne on Kainuussa ja Pohjois-Karjalassa.