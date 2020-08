Suomessa on todettu seitsemän uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Kaikkiaan tartuntoja on nyt todettu 8049.

Uusista tartunnoista yksi on todettu Pohjois-Suomessa. Uusi tartunta on kirjattu Kainuun sairaanhoitopiirin alueella, jossa tartuntoja on nyt yhteensä 67 kappaletta.

Kainuun sote kertoi jo perjantaina, että Kuhmossa on todettu kolme koronavirustartuntaa. Lisäksi maakuntaan annettiin välitön maskisuositus.

Kainuun sote kertoi perjantaina myös hoivakotien vierailukiellosta. Kielto on voimassa toistaiseksi.

Muissa pohjoissuomalaisissa sairaanhoitopiireissä tartuntatilanne on ennallaan. Pohjois-Pohjanmaalla koronatapauksia on kirjattu 161 kappaletta, Lapissa 87 ja Länsi-Pohjan alueella 152.

THL:n perjantaina päivittämien tietojen mukaan koronaviruksen aiheuttamaan tautiin on Suomessa kuollut yhteensä 335 ihmistä. Koronaviruksen aiheuttaman taudin vuoksi sairaalahoidossa oli perjantaina 11 ihmistä, joista yksi tehohoidossa.

Sairaalahoidossa olevista kaksi on hoidettavina OYSin erityisvastuualueella, joka kattaa Pohjois-Pohjanmaan, Lapin, Länsi-Pohjan, Kainuun ja Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirit. Toinen sairaalahoidossa olevista on tehohoidossa.