Suomessa on todettu seitsemän uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Kaikkiaan tartuntoja on nyt todettu 8049.

Uusista tartunnoista yksi on todettu Pohjois-Suomessa. Uusi tartunta on kirjattu Kainuun sairaanhoitopiirin alueella, jossa tartuntoja on nyt yhteensä 67 kappaletta.

Kainuun sote on kertoo kuitenkin tiedotteessaan, että sen alueella on todettu yhteensä kuusi uutta koronavirustartuntaa. Näistä neljä todettiin Kainuun Sanomien mukaan perjantaina ja kaksi lauantaina. Kainuun sote kertoi jo perjantaina kolmesta Kuhmossa todetusta uudesta koronavirustartunnasta.

Kaikki todetut koronatartunnat ovat Kainuun soten mukaan aikuisilla, jotka työskentelevät eri työpaikoissa ja eri työtehtävissä. Kaikkiaan koronavirukselle on Kainuun soten mukaan altistunut maakunnassa varmuudella yli 50 henkilöä. Lähes kaikki altistuneet on tiedotteen mukaan tavoitettu.

Eilen Kainuun sote kertoi, että suurin osa altistumisista olisi tapahtunut Tuupolan alakoulussa. Tuoreen tiedon mukaan koulussa on kuitenkin altistunut alle kymmenen henkilöä, eli valtaosa altistumisista on tapahtunut muualla.

Koronatartunnat kirjautuvat THL:n tietokantaan tartuntatautirekisterin kautta, eli sairaanhoitopiirien ja THL:n ilmoittamissa luvuissa voi olla eroavaisuuksia.

Kaikkiaan kuudesta tartunnasta viisi on todettu Kuhmossa ja yksi Kajaanissa.

Uusien koronatartuntojen takia Kainuun sote kehottaakin asukkaita välttämään matkustusta kuntien välillä, ellei matkustaminen ole välttämätöntä. Lisäksi Kuhmossa kehotetaan peruuttamaan kaikki harrastusryhmät ensi viikoksi. Peruutuskehotusta perustellaan sillä, että kaikki koronalle altistuneet saataisiin tavoitettu. Kuhmon kaupunki on myös ilmoittanut peruvansa kaikki ensi viikolle suunnitellut ryhmätoiminnot.

Kainuun sote antoi todettujen koronatapausten vuoksi perjantaina koko maakuntaan välittömän maskisuosituksen. Lisäksi hoivakoteihin annettiin vierailukielto, joka on voimassa toistaiseksi.

Muualla pohjoisessa tilanne ennallaan

Muissa pohjoissuomalaisissa sairaanhoitopiireissä tartuntatilanne on ennallaan. Pohjois-Pohjanmaalla koronatapauksia on kirjattu 161 kappaletta, Lapissa 87 ja Länsi-Pohjan alueella 152.

THL:n perjantaina päivittämien tietojen mukaan koronaviruksen aiheuttamaan tautiin on Suomessa kuollut yhteensä 335 ihmistä. Koronaviruksen aiheuttaman taudin vuoksi sairaalahoidossa oli perjantaina 11 ihmistä, joista yksi tehohoidossa.

Sairaalahoidossa olevista kaksi on hoidettavina OYSin erityisvastuualueella, joka kattaa Pohjois-Pohjanmaan, Lapin, Länsi-Pohjan, Kainuun ja Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirit. Toinen sairaalahoidossa olevista on tehohoidossa.