Koronatestejä otetaan nyt aktiivisesti. Kuva Rovaniemeltä Pulkamontien terveysasemalta. Vastaava hoitaja Riikka Koistinen testaamassa. Kuva: Jussi Leinonen

Suomessa on todettu vuorokauden aikana 91 varmennettua koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Pohjois-Pohjanmaalla tapauksia on nyt 192, mikä on yksi tartunta enemmän kuin keskiviikkona.

Muiden Pohjois-Suomen sairaanhoitopiirien koronaluvuissa ei ole tapahtunut muutosta viimeisen vuorokauden aikana: Lapissa tartuntoja on rekisteröity 93, Länsi-Pohjassa 153 ja Kainuussa 89.

Pohjois-Pohjanmaan uusi tautitapaus on rekisteröity Kempeleessä, jossa on nyt yhdeksän varmistettua koronavirustartuntaa. Eilen lukema oli kahdeksan. Oulussa koronavirustartuntoja on rekisteröity epidemian aikana yhteensä 115.

Koko maassa on raportoitu kahden viime viikon aikana 910 tartuntaa. Tätä edeltäneellä 14 päivän jaksolla tartuntoja raportoitiin 450. Viimeisten seitsemän vuorokauden aikana tapauksia oli 580. Tämä on 250 enemmän kuin edeltävien seitsemän vuorokauden aikana.