Pohjois-Pohjanmaan tartuntamäärä on pysynyt ennallaan. Kuva: Jussi Leinonen

Suomessa on todettu 56 uutta koronavirustartuntaa, kertoo THL. Tartuntoja on nyt yhteensä 8 142 kappaletta.

Pohjois-Pohjanmaan tartuntatilanne on säilynyt ennallaan. Maakunnassa on edelleen 165 tartuntatapausta. Myös Kainuun tilanne (73 tartuntaa) on THL:n mukaan ennallaan. Länsi-Pohjan (152) ja Lapin (88) tartuntamäärät ovat myös pysyneet muuttumattomina.