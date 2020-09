Suomessa on todettu 47 uutta varmennettua koronavirustartuntaa viimeisen vuorokauden aikana, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Nyt Suomessa on todettu kaikkiaan 8627 tartuntaa.

Pohjois-Pohjanmaalla tartuntoja on nyt 185, mikä on yksi enemmän kuin sunnuntaina. Lapin, Länsi-Pohjan ja Kainuun tartuntaluvut eivät ole muuttuneet edellispäivään verrattuna. Lapissa on nyt 90 todennettua koronavirustartuntaa, Länsi-Pohjassa 152 ja Kainuussa 88.

Viimeisen kahden viikon aikana Suomessa on todettu yhteensä 455 tartuntaa. Se on 96 tartuntaa enemmän kuin sitä edeltäneen kahden viikon aikana.

Viime vuorokauden aikana Suomessa oli tehty lähes 9500 koronatestiä.

THL:n maanantaina päivittämien tietojen mukaan koronaviruksen aiheuttamaan tautiin on kuollut 339 ihmistä. Kuolemia on kaksi lisää perjantaisiin tietoihin verrattuna.

Sairaalahoidossa on 10 henkilöä, joista kolme tehohoidossa. Sekä sairaala- että tehohoidossa olevien määrä nousi perjantaihin verrattuna kahdella.

THL tarkensi ohjeistustaan lasten testaamiseen

Alle kouluikäisen lapsen oireita voi edelleen seurata kotona muutaman päivän ajan ilman koronatestin tekemistä. Yhden oireettoman päivän jälkeen lapsi voi palata hoitoon.

Jos lapsi on ollut ulkomailla tai altistunut koronavirukselle hetkellisestikin edeltäneen 14 vuorokauden aikana, koronavirustesti pitää aina tehdä.

Kaikkien oireisten kouluikäisten ja sitä vanhempien pitää hakeutua herkästi koronavirustestiin, jos oireet voivat viitata koronavirusinfektioon. Testitulosta pitää odottaa kotona karanteenin omaisissa olosuhteissa ja välttää kontakteja.

Jos testitulos on negatiivinen ja oireilu on selvästi vähenemässä, töihin tai kouluun voi palata, vaikka oireet eivät olisi kokonaan väistyneet. Jos oireet alkavat myöhemmin uudelleen, pitää mennä uudelleen testiin.

Jos perheessä on useampi perheenjäsen sairaana eikä perhe ole käynyt ulkomalla ollut kontaktissa koronavirusinfektiota sairastavaan henkilöön, riittää, että yksi perheenjäsen testataan.

Juttua muokattu kello 15.33: Päivitetty tiedot sairaalahoidossa olevista ja koronakuolemista.