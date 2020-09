Koronavirustilanne on pysynyt maltillisena useista joukkoaltistumisista huolimatta, kertovat THL ja STM. Kuva: Arttu Laitala

Suomessa on todettu 39 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Kaikkiaan tapauksia on todettu nyt 8 469 kappaletta.

Pohjois-Suomessa on todettu kaksi uutta koronatartuntaa, joista molemmat on kirjattu Pohjois-Pohjanmaalla. Toinen uusista tartunnoista on Kuusamossa, jossa koronatapauksia on nyt todettu yhteensä kuusi kappaletta.

Muualla Pohjois-Suomessa koronavirustilanne on ennallaan. Länsi-Pohjan alueella tapauksia on 152 kappaletta, Kainuussa 87 kappaletta ja Lapissa 89 kappaletta.

THL ja STM kertoivat torstaina antamassaan koronaviruksen tilannekatsauksessa, että Suomen koronatilanne on pysynyt maltillisena useista joukkoaltistumisista huolimatta. Viime viikolla kirjatut tapausmäärät ovat suuremmat, kuin edellisellä viikolla. Viikolla 36 kirjattiin 223 uutta koronatapausta, kun edeltävällä viikolla uusia tapauksia ilmoitettiin 145.

THL:n mukaan osa Suomessa todetuista tartunnoista on peräisin ulkomailta ja osa on kotoperäisiä. Lisäksi osa tartunnoista liittyy eri puolilla maata ilmenneisiin jo tiedettyihin koronavirusryvästymiin. Tartuntoja on THL:n mukaan tapahtunut esimerkiksi perhetapaamisissa, työpaikoilla ja muissa sosiaalisissa kontakteissa.

Koronavirukseen liittyviä joukkoaltistumisia on tapahtunut useita. THL:n mukaan suurin osa altistumisista liittyy vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin, mutta joukkoaltistumisia on todettu myös päiväkodeissa, oppilaitoksissa ja työpaikoilla.

Uusien koronatapausten ilmaantuvuus oli 4 tapausta 100 000 asukasta kohden viime viikolla. THL:n arvion mukaan koronaviruksen tartuttavuusluku on tällä hetkellä 1,20-1,25. Tartuttavuusluvulla tarkoitetaan sitä, kuinka monelle henkilölle sairastunut henkilö keskimäärin tartuttaa taudin.

Koronaviruksen aiheuttamaan tautiin on keskiviikkona päivitettyjen tietojen mukaan kuollut Suomessa 337 ihmistä. Sairaalahoidossa oli keskiviikkona kuusi potilasta, joista yksi tehohoidossa.