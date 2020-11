Se on tätä nyt. Urheilukatsomoissa on tyhjää. Kuva: Mika Kanerva

Suomessa on todettu 322 uutta koronavirustartuntaa. Tuoreista luvuista tiedotti Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) sunnuntaina puoliltapäivin.

Lauantaina uusia koronatapauksia raportoitiin 541 ja perjantaina 618.

Valtakunnalliset luvut kertovat tilanteen pahenemisesta. Sairaanhoitopiireistä jo kolme on leviämisvaiheessa. Ne ovat Helsinki ja Uusimaa (HUS), Päijät-Häme sekä Pohjois-Pohjanmaa. Lisäksi Kanta-Häme ja kenties myös Pirkanmaa lähestyvät leviämisvaihetta.

Tiloja kiinni, tapahtumia perutaan

Pirkanmaan alueellinen pandemiaohjausryhmä eli koronanyrkki kertoi uusista rajoitussuosituksista sunnuntaina.

Niitä ovat monien julkisten tilojen sulkeminen. Julkisissa sisätiloissa sekä museoissa ja teattereissa yleisömäärä suositellaan rajattavaksi korkeintaan kymmeneen henkilöön. Suositusten on määrä olla voimassa 2.–21. joulukuuta.

Tämä tarkoittaa muun muassa Tapparan ja Ilveksen jääkiekkoliigan kotiotteluiden siirtoa myöhemmäksi.

Pohjois-Pohjanmaan alueellisen koordinaatioryhmän mukaan Pohjois-Pohjanmaa on siirtynyt epidemian leviämisvaiheeseen. Siksi ryhmä valmistelee alueelle laajamittaisia leviämisvaiheen suosituksia. Niistä tiedotetaan tiistaina.

Myös Varsinais-Suomi kertoi tiedottavansa uusista suosituksista ja rajoituksista tiistaina. Suositukset koskevat yleisötilaisuuksia, harrastuksia ja etäopetusta. Alue on siirtymässä koronaviruksen leviämisvaiheeseen.

Päijät-Hämeessä ei suositella yli kymmenen hengen yksityistilaisuuksia. Lisäksi suositellaan uimahallien ja kuntosalien sulkemista sekä aikuisten harrastusryhmien toiminnan keskeyttämistä sisätiloissa.

Vaasan tilanne helpottunut

Läntisessä ja keskisessä Suomessa kiihtymisvaiheessa ovat lisäksi Varsinais-Suomen, Satakunnan, Etelä-Pohjanmaan ja Vaasan sekä Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirit.

Vaasassa tartuntatahti on hidastunut, mutta esimerkiksi kasvomaskeja suositellaan edelleen yläkoululaisia myöten. Yksityistilaisuudet suositellaan kunnasta riippuen rajattavaksi 10 tai 20 henkeen.

Satakunnassa joukkueurheilun ja kontaktilajien kilpailutoiminta suositellaan rajattavaksi ainoastaan omalle alueelle. Yli kymmenen hengen yksityistilaisuuksia ei suositella.

Myöskään Etelä-Pohjanmaalla ei suositella yli 20 hengen yksityistilaisuuksia eikä aikuisten harrastustoimintaa, jos turvavälit eivät toteudu.

Kanta-Hämeessä tulee maanantaina voimaan lisärajoituksia. Esimerkiksi yli kymmenen hengen yksityis- ja yleisötilaisuuksia ei suositella.

Kuten monissa muissakin sairaanhoitopiireissä, Kanta-Hämeessä kehotetaan välttämään tarpeetonta matkustamista leviämisvaiheen alueille. Se tarkoittaa lähinnä pääkaupunkiseutua.

Pohjoisessa ja idässä seesteisempää

Pohjoisessa Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri on kiihtymisvaiheessa. Alueen ilmaantuvuusluku on edelleen maan korkeimpia, mutta tapausmäärien kasvu on taittumassa. Yli kymmenen hengen kokoontumisia tai aikuisten ryhmäharrastuksia sisätiloissa ei suositella.

Lapissa epidemia on perustasolla, ja uudet tartunnat ovat vähentyneet.

Itä-Suomen tilanne on monin paikoin muuta maata rauhallisempi. Esimerkiksi Itä-Savossa kahden viikon ilmaantuvuusluku oli lauantaina Manner-Suomen alhaisin, kymmenen tapausta 100 000 asukasta kohden.

Luvut saattavat kuitenkin nousta idässäkin. Kainuu on jo siirtynyt kiihtymisvaiheeseen ja Etelä-Savossa on viitteitä samanlaisesta kehityksestä.

Juttua päivitetty 29.11. kello 17.00. Varsinais-Suomen ja jääkiekkoliigan otteluiden osalta.