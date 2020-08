Suomessa on todettu vuorokauden aikana 17 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Tartuntoja on nyt yhteensä 7 601.

Tautitapausten sukupuolijakauma jakautuu lähes tasan miesten ja naisten välillä. Varmistetun tartunnan saaneista naisia on 50,4 prosenttia ja miehiä 49,6 prosenttia.

Suurin osa tartunnoista on todettu Uudellamaalla, kaikkiaan 5 540 tartuntaa. Kaupungeista eniten tartuntoja on Helsingissä, missä on todettu 2 828 tartuntaa. Seuraavaksi eniten tartuntoja on todettu Vantaalla (931) ja Espoossa (877).

Pohjois-Pohjanmaalla tartuntoja on yhteensä 151. Niistä 98 on todettu Oulun alueella. Lapissa tartuntoja on yhteensä 79, joista 29 sijoittuu Rovaniemen alueelle. Kainuussa tartuntoja on puolestaan kirjattu yhteensä 65, joista 28 sijoittuu Kajaanin alueelle.

Turussa on todettu 226 tartuntaa ja Tampereella 143 tartuntaa.

Tartunnat selkeässä kasvussa

Tartunnat ovat olleet viime viikkojen ajan Suomessa selvässä nousussa. Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) ja THL:n viime viikolla pitämässä tiedotustilaisuudessa STM:n strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki kertoi viruksen tartuntamääriä kuvaavan R-luvun nousseen yli yhden. Tämä kertoo, että epidemia on kiihtymisvaiheessa.

THL ilmoittaa sairaalassa olevien ja koronaviruksen aiheuttamaan tautiin liittyvien kuolemantapausten määrät tänään myöhemmin iltapäivällä. Perjantaihin mennessä koronaviruksen aiheuttamaan tautiin liittyviä kuolemantapauksia oli raportoitu 331. Sairaalassa oli kolme ihmistä, joista yksikään ei ollut tehohoidossa.

Sairaanhoitopiirit ilmoittavat sairaalassa olevien ja koronavirukseen liittyvien kuolemantapausten määrät maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin.