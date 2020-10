Kaikkiaan tartuntoja on koko epidemian aikana todettu Suomessa nyt yhteensä 10 702 kappaletta. Kuva: Arttu Laitala

Suomessa on todettu 164 uutta koronavirustartuntaa, kertoo THL.

THL:n mukaan koko Pohjois-Suomen alueelle on rekisteröity kymmenen uutta tartuntatapausta. Tartunnoista puolet on Pohjois-Pohjanmaalla ja puolet Lapissa.

Pohjois-Pohjanmaan uusista tapauksista kaikki on ilmaantunut Oulussa. Kaupungissa on nyt todettu yhteensä 139 koronavirustartuntaa. Kaikkiaan maakunnassa on todettu 222 tartuntaa. Lapissa tartuntoja on nyt yhteensä 109 kappaletta.

Kainuun (99) ja Länsi-Pohjan (158) tapausmäärät säilyivät ennallaan.

Kaikkiaan tartuntoja on koko epidemian aikana todettu Suomessa nyt yhteensä 10 702 kappaletta.