Koronatartuntojen määrä jatkaa kasvuaan. Kuva: Jussi Leinonen

Suomessa on todettu 141 uutta koronavirustartuntaa, kertoo THL. Koko maassa on todettu nyt epidemian puhkeamisen jälkeen yhteensä 10 244 tartuntaa.

Pohjois-Suomessa uusia tartuntoja on kirjattu Kainuun alueella. Kainuussa on THL:n mukaan todettu nyt yhteensä kuusi uutta koronatartuntaa. Kaikkiaan maakunnassa tartuntoja on kirjattu 98 kappaletta.

Pohjois-Pohjanmaan alueella ei todettu torstain jälkeen uusia tartuntoja. Tartuntoja on nyt 204 kappaletta, joista 123 Oulussa. Lapissa tartuntoja on tasan 100, Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin alueella puolestaan 154 kappaletta.

Eilen torstaina päivitettyjen tietojen mukaan koronaviruksen aiheuttamaan tautiin on Suomessa kuollut 344 ihmistä. Sairaalahoidossa on tuoreimpien tietojen mukaan 19 henkilöä, joista neljä tehohoidossa.

Juttua päivitetty kello 12.25: Lisätty tiedot Kainuun tartunnoista.