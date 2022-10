Keliberin Syväjärven kaivosalue Kaustisella on saanut ympäristöluvan, mutta kaivaminen alkaa toden teolla vasta kun aluehallintovirasto sinetöi litiummalmin rikastamon ympäristöluvan. Kuva: Clas-Olav Slotte

Keski-Pohjanmaan Kaustisella on turvesoiden kätkemä aarre, jonka arvon tuntee harva suomalainen.

Kallioperässä on yksi Euroopan suurimmista litiumesiintymistä. Litium on tärkein akkuraaka-aine, josta jalostettavan litiumhydroksidin arvo on lähes kymmenkertaistunut kahdessa vuodessa. Akut ovat avainasemassa autojen sähköistymisessä, mutta niitä tarvitaan myös digitaalisiin laitteisiin, pienkoneisiin ja uusiutuvan energian säätövoimaksi.