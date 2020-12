Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on kirjannut sunnuntaina 156 uutta laboratoriovarmennettua koronavirustartuntaa.

Niistä viisi on rekisteröity Ouluun. Muualla Pohjois-Pohjanmaalla uusia tautitapauksia ei ole. Oulussa on todettu koko epidemian aikana nyt yhteensä 1093 koronatartuntaa ja koko Pohjois-Pohjanmaalla 1462.

Myös muualla Pohjois-Suomessa tartuntamäärät ovat THL:n tilastojen valossa maltillisia. Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä tartuntojen määrä nousi kahdella Torniossa todetulla tapauksella. Niitä on nyt 343.

Lapin sairaanhoitopiirissä tartuntoja on nyt 352, mikä on yksi enemmän kuin lauantaina. Uusi tartunta on kirjattu Rovaniemellä. Kainuun tartuntamäärissä ei ole tapahtunut muutoksia lauantaihin verrattuna. Maakuntaan on kirjattu nyt 167 koronavirustartuntaa.

Koko maassa on todettu epidemian aikana nyt 34 977 koronavirustartuntaa.

Tartuntojen määrät vähentyneet

Viimeisen kahden viikon aikana tartuntoja on rekisteröity koko maassa 4350. Se on selvästi vähemmän kuin sitä edeltäneen kahden viikon aikana, jolloin tartuntoja oli 5976.

Myös Pohjois-Pohjanmaalla tartuntamäärät ovat laskeneet selvästi. Edellisen kahden viikon aikana tartuntoja on ollut 148, kun sitä edeltäneen 14 vuorokauden aikana niitä kirjattiin 402. Maakunnan ilmaantuvuusluku on laskenut 97,86:sta 36:een. Ilmaantuvuusluku kertoo tartuntojen määrän 100 000 asukasta kohti.

Muissa pohjoisen maakunnissa epidemiatilanteessa ei ole tapahtunut yhtä suurta muutosta. Kainuussa ilmaantuvuusluku on laskenut kahden edellisen 14 vuorokauden tarkastelujakson aikana 20,86:sta 12,5:een.

Lapin sairaanhoitopiirin ilmaantuvuusluku on nyt 23,9, kun se joulukuun alun tarkastelujaksolla oli 27,31. Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin ilmaantuvuusluku on sen sijaan hieman noussut. Se on edellisen kahden viikon ajalta 36,8, kun sitä edeltäneeltä kahdelta viikolta se oli 28,41.

THL:n tiedot pohjautuvat tartuntatautirekisteriin, johon kirjataan kaikki epidemian aikana todetut laboratoriovarmennetut koronavirustartunnat. Luvut eivät ole päiväkohtaisia, vaan ne saattavat päivittyä viiveellä.

Pohjois-Suomen kuntien koronatartunnat: THL listaa kunnat, joissa on todettu vähintään viisi koronavirustartuntaa. Alavieska 5 Haapavesi 18 Ii 29 Inari 6 Kajaani 61 Kalajoki 8 Kemi 89 Kemijärvi 10 Keminmaa 20 Kempele 53 Kittilä 40 Kolari 33 Kuhmo 34 Kuusamo 16 Liminka 14 Lumijoki 6 Muhos 12 Muonio 5 Nivala 26 Oulainen 9 Oulu 1 093 (+5) Paltamo 7 Pudasjärvi 6 Puolanka 6 Raahe 40 Reisjärvi 12 Rovaniemi 173 (+1) Sievi 15 Siikajoki 9 Siikalatva 5 Simo 5 Sodankylä 61 Sotkamo 51 Taivalkoski 8 Tervola 13 Tornio 179 (+2) Tyrnävä 18 Utajärvi 7 Utsjoki 11 Ylitornio 37 Ylivieska 53 Lähde: THL

Kello 12.31 korjattu Kainuun tartuntamääräksi 167.

Kello 13.27 lisätty kaikkien Pohjois-Pohjanmaan kuntien tartuntamäärät.