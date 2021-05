Tämäkin on katoava -teoksella Gregory haluaa valaa uskoa koronasta selviytymiseen. Kuva: Pekka Peura

Tämäkin on katoava (This too Shall Pass). Kaiken tilapäisyyttä heijastava, alkujaan persialainen aforismi tuo lohtua korona-ajan keskelle. Näin uskoo taiteilija Mary Jane Gregory, joka halusi nimetä teoksensa sen mukaan.

– Ihmiset tarvitsevat nyt hyvää mieltä. En halua, että he masentuvat näyttelyssäni.