Suomessa kuvattu ja ruotsiksi puhuttu White Wall jaksaa pitää katsojan kiinnostusta yllä

Lineaarisessa eli perinteisessä telkkarissa vastikään alkanut, Areenassa jo kokonaisuudessaan katsottavissa oleva White Wall on seitsemän miljoonan euron budjetillaan tähän saakka kallein Suomessa tehty tv-sarja.

Vaikka sarja on suurimmaksi osaksi kuvattu Suomessa, ennen kaikkea Pyhäsalmen kaivoksilla, se tapahtuu Pohjois-Ruotsissa ja on ruotsinkielinen. Päänäyttelijöinä ovat norjalainen Aksel Hennie ja ruotsalainen Vera Vitali. Ratkaisu herättää kenties sisäisen Suomi-Ruotsi -ottelijan ihmettelemään, miksi näin, mutta päätös on epäilemättä kaupallinen.