Suomessa on todettu 294 uutta koronavirustartuntaa. Kuvituskuva. Kuva: Vesa Joensuu

Suomessa on todettu 294 uutta koronavirustapausta, raportoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Koko maassa on todettu tähän mennessä yhteensä 13 849 tartuntaa, joista 2 727 on todettu viimeisen 14 päivän aikana.

Pohjois-Suomessa on todettu yhteensä yhdeksän uutta tartuntaa.

Pohjois-Pohjanmaalla on todettu kolme kappaletta uusia tartuntoja. Uudet tartunnat on todettu Oulussa, jossa on tähän mennessä diagnosoitu 175 koronatapausta epidemian alusta lähtien. Koko maakunnassa on todettu epidemian alusta lähtien 269 tartuntaa.

Lapin sairaanhoitopiirissä on todettu kaksi uutta tartuntaa. Lapissa tartuntoja on tähän mennessä todettu 138 kappaletta. Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä on todettu yksi uusi tartuntatapaus, yhteensä tapauksia on havaittu 172 tartuntaa.

Kainuun sairaanhoitopiirissä on havaittu kolme uutta tartuntaa. Maakunnassa on tähän asti todettu 102 tartuntatapausta.

THL ilmoitti Koronakartta-palvelussaan kello 12 aikaan ensimmäisenä tietona, että Suomessa olisi todettu 425 uutta tartuntaa. Määrä muuttui myöhemmin ensin 289 tartuntaan ja sitten lopulliseen 294 tartuntaan.

Uutista päivitetty 13.13: Uusia tartuntoja on havaittu 294 kappaletta, ei 425 kuten jutussa aiemmin virheellisesti kerrottiin.