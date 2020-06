Suomessa ei lauantainakaan vahvistettu yhtään uutta koronavirukseen liittyvää kuolemantapausta, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kertoo. Koronakuolemia on raportoitu tähän mennessä yhteensä 322.

Koronatartuntoja on nyt todettu 6 964 eli 23 enemmän kuin perjantaina. Pohjois-Pohjanmaalla tartuntoja on edelleen 133, joista 92 on todettu Oulussa.

Suomen sairaaloissa on THL:n mukaan 39 koronapotilasta, joista seitsemän on tehohoidossa.

THL arvioi, että noin 5 800 koronavirustartunnan saaneista on tähän mennessä parantunut taudista. Määrä on noin 85 prosenttia todetuista tartuntatapauksista.

Koronanäytteitä on testattu yli 200 500. Virustestauksen kapasiteetti on yli 13 000 testiä päivässä.