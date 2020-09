Kuva: Jussi Leinonen

Suomessa on todettu 98 uutta varmennettua koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). THL kertoo tarkennuksena, että nämä tapaukset jakaantuvat 10 päivän ajalle.

Kaikkiaan tartuntoja on todettu yhteensä 8 725 kappaletta.

Pohjois-Suomessa uusia tartuntoja on kolme kappaletta. Yksi tartunnoista on todettu Pohjois-Pohjanmaalla, jossa on nyt yhteensä 186 koronatartuntaa. Pohjois-Pohjanmaan tartunta on todettu Oulussa. Kaupungissa on nyt yhteensä 114 koronatartuntaa.

Lisäksi Lapissa on nyt yhteensä 91 tartuntaa, mikä on yksi enemmän kuin maanantaina.

Myös Kainuussa on todettu yksi uusi tartunta ja kaikkiaan maakunnassa tartuntoja on nyt yhteensä 89 kappaletta. Kainuun uusi tartunta on todettu Kuhmossa, jossa varmistettuja tautitapauksia on 30 kappaletta.

Länsi-Pohjan tilanne on yhä ennallaan 152 tartunnassa.

THL:n mukaan nyt todetuista tapauksista 41 liittyy jo tiedossa olleeseen tartuntaketjuun, joka on saanut alkunsa lahtelaisesta ravintolasta.

Lisäksi 26 tartuntaa on todettu Keski-Suomessa. Näistä 14 on Äänekoskella ja kolme Saarijärvellä. THL:n mukaan kyseisistä tartunnoista suurin osa liittyy syyskuun alussa järjestettyyn yksityistilaisuuteen.

THL:n mukaan positiivisia testituloksia on nyt 0,5 prosenttia tuloksista, kun se oli aiemmin 0,2 prosenttia.