THL on raportoinut 976 uutta koronavirustartuntaa Suomessa. Korkean tartuntamäärän taustalla on se, että mukana on lauantaina teknisten ongelmien vuoksi raportoimatta jääneet tapaukset.

THL:n ongelmissa oli kyseessä samanlainen tilanne kuin viime viikonloppuna, jolloin THL:n järjestelmän laskenta-ajo oli myöhästynyt. Myös silloin lauantain tartuntojen määrä oli virheellisen pieni ja sunnuntain tartuntaluku tavanomaista suurempi.

Pohjois-Pohjanmaalla kirjattiin 38 uutta tartuntaa. Eniten niitä kertyi Oulussa, 25, sekä Nivalassa, 7 kappaletta. Muut tartunnat jakautuivat seuraavasti:

Haapajärvi 2

Kempele 1

Lumijoki 1

Muhos 1

Raahe 1

Lapissa luku kasvoi Rovaniemen viidellä ja Sodankylän yhdellä tartunnalla.

Länsi-Pohjassa ei raportoitu uusia tartuntoja.

Kainuussa luku kasvoi 12 tartunnalla. Kajaanissa niitä kirjattiin kuusi, Kuhmossa kolme ja Sotkamossa kolme.

Koko maan osalta kahden viikon aikaiset tartunnat jatkavat yhä laskuaan. Viimeisten kahden viikon aikana on raportoitu 7 445 tartuntaa, mikä on 1 139 tartuntaa vähemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Myös koronaviruksen ilmaantuvuus on valtakunnallisesti laskussa. Viimeisen kahden viikon aikana on todettu reilut 134 tartuntaa sataatuhatta asukasta kohden, kun edellisten kahden viikon aikana luku oli lähes 155.