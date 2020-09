Helsinki

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella on todettu yksi uusi koronatartunta, tartuntoja on nyt 191 kappaletta. Suomessa on havaittu 93 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.

Muualla Pohjois-Suomessa ei ole todettu uusia tartuntoja. Kainuussa tapauksia on kirjattu koronakarttaan 89, Lapissa 93 ja Länsi-Pohjassa 153.

Viimeisten kahden viikon aikana on raportoitu 430 tartuntaa enemmän kuin edeltävien kahden viikon aikana.

Kahden viime viikon aikana on todettu 858 tartuntaa. Sitä edeltäneellä 14 päivän jaksolla todettiin 428 tartuntaa. Viimeisen seitsemän vuorokauden aikana tapauksia oli 538, mikä on 218 enemmän kuin edeltävän seitsemän vuorokauden tapaukset.

Sairaanhoitopiirit raportoivat koronaviruksen aiheuttamaan tautiin liittyvät kuolemantapaukset ja sairaalahoidossa olevien ihmisten määrät myöhemmin tänään.