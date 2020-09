Helsinki

Suomessa on kirjattu viimeisen vuorokauden aikana kaksi uutta koronavirukseen liittyvää kuolemantapausta, kertoo THL. Tartuntojen määrä lisääntyi 93:lla.

Koronatartuntoja on nyt koko maassa 9288.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella on todettu yksi uusi koronatartunta, ja tartuntoja on nyt 191 kappaletta. Uusi tartunta on rekisteröity Nivalaan, jossa on nyt yhteensä 12 koronatartuntaa.

Muualla Pohjois-Suomessa ei ole todettu uusia tartuntoja. Kainuussa tapauksia on kirjattu koronakarttaan 89, Lapissa 93 ja Länsi-Pohjassa 153.

Kahden viime viikon aikana Suomessa on todettu yhteensä 858 tartuntaa. Tartuntoja oli 430 enemmän kuin sitä edeltäneen kahden viikon aikana, jolloin tartuntoja oli 428.

Viimeisen seitsemän vuorokauden aikana tapauksia oli 538, mikä on 218 enemmän kuin edeltävän seitsemän vuorokauden tapaukset.

Sairaalahoidossa on 22 koronapotilasta, mikä on kolme enemmän kuin maanantaina. Potilaista neljä on tehohoidossa.

Koronaan liittyviä kuolemia on tällä hetkellä raportoitu 343. Taudista parantuneita on yli 80 prosenttia, eli noin 7 850 tapausta.

Lieksaan tiukkoja koronarajoituksia tartuntaryppäästä

Lieksassa Pohjois-Karjalassa on todettu laaja koronavirusrypäs, jossa on vahvistettu eilisen jälkeen kahdeksan uutta tartuntaa, kertoo Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Siun sote. Altistuneita on tiedossa kymmeniä, mutta jäljitystyö on yhä kesken.

Siun soten mukaan altistumiset ja tartuntojen jäljitys keskittyvät tällä hetkellä Binderholz Nordic Oy:n Lieksan-sahalle. Tilanteen takia sahan toimintaa on alettu ajamaan alas Siun soten tartuntatautivastaavien kehotuksesta.

Lieksassa suositellaan kasvomaskien käyttöä kaikissa julkisissa paikoissa, joissa lähikontaktien välttäminen ei onnistu. Lisäksi Lieksan alueella kielletään kaikki yli 50 hengen kokoontumiset.

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän (Essote) alueella on puolestaan todettu viisi uutta koronatartuntaa. Kaikki tartunnat kuuluvat viikonloppuna löytyneeseen tartuntaketjuun, jonka jäljiltä on todettu nyt yhteensä 28 tartuntaa. Karanteeniin tartuntaketjusta on asetettu tähän mennessä 70 ihmistä. Altistuneiden kartoitus jatkuu edelleen.

Tartuntojen suuren määrän johdosta Essoten pandemiapäällikkö Hans Gärdström kehottaa alueen asukkaita noudattamaan tavallistakin tarkemmin turvavälejä ja hyvää käsihygieniaa.

Vaasassa pizzaravintolassa käynyt altisti yli 50 koronatartunnalle

Vaasassa kymmeniä ihmisiä on altistunut koronavirukselle perjantaina koronatartunnan saaneen henkilön asioitua Dallas Pizza Palazzo -ravintolassa kello seitsemän ja kahdeksan välillä illalla.

Tartunnan saanut on asetettu eristykseen, tartuntataudeista vastaava lääkäri Heikki Kaukoranta kertoo tiedotteessa. Altistuneita on jäljitetty, ja heidät on jo asetettu tai asetetaan karanteeniin. Tämän hetken tiedon mukaan altistuneita on yli 50.

