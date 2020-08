Koronatestauksen kapasiteetti on ollut kovilla viime aikoina. Kuva: Taina Nuutinen-Kallio

Suomessa on todettu 37 uutta koronavirustartuntaa. Tartuntoja on nyt yhteensä 7 842.

Pohjois-Pohjanmaan tartuntatilanne on pysynyt ennallaan. Maakunnassa on yhä 153 tartuntatapausta. THL:n koronakartan mukaan Oulussa on todettu yksi uusi tartunta, mutta maakunnan tartuntatilanne on yhä muuttumaton. Tartuntoja on ilmennyt Oulussa tasan sata kappaletta.

THL:n mukaan Lapissa on ilmennyt yksi uusi tartunta, lukumäärä on nyt 81 tapausta. Lapin tartuntamäärissä oli epäselvyyksiä keskiviikkona, kun THL oli ilmoittanut koko viikon aikana luvuksi 80 tapausta, vaikka Utsjoella on tällä viikolla, maanantaina 17.8. ja tiistaina 18.8. todettu kaksi uutta tartuntaa. Tartuntoja rekisteröityy THL:ään viiveellä.

Kainuussa tartuntoja on edelleen 66 kappaletta. Myös Länsi-Pohjan tilanne säilyy muuttumattomana (151 tapausta).

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin mukaan maakunnan koronatilanne jatkuu edelleen rauhallisena. Viimeisen kahden viikon aikana Pohjois-Pohjanmaan alueella on todettu kahdeksan uutta tartuntaa, jotka kytkeytyvät pääosin matkailuun.

Sairaanhoitopiirin mukaan tartuntariski on tällä hetkellä vähäinen. Koronatestaus on kuitenkin ruuhkautunut: Nordlabiin saapuu testattavaksi päivittäin yli 2 000 näytettä.

Testauskapasiteetti on nostetti kesän aikana 1 600 näytteeseen päivässä, mutta tämä ei ole riittänyt kaikkien näytteiden analysointiin.

– Näytteenottoa lisätään koko ajan. Prosessia tehostetaan ja nopeutetaan. Teemme tiivistä yhteistyötä Oulun kaupungin kanssa. Laboratorion analyysikapasitettia ei kuitenkaan ole valitettavasti pystytty nostamaan yhtä nopeasti. Siksi meillä on nyt osassa näytteistä 2–3 päivän vastausviive, Oysin johtajaylilääkäri Juha Korpelainen kertoo tiedotteessa.

Näytteiden analyysikapasiteettia lisätään mahdollisuuksien mukaan ostamalla palveluita yksityisiltä toimijoilta. Tällä hetkellä Nordlab ostaa alihankintana 300 analyysia päivittäin.

Sairaanhoitopiiri muistuttaa, että THL:n antama maskisuositus koskee myös Pohjois-Pohjanmaata.