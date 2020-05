Koronaviruksen testausvälineitä. Kuva: Jussi Leinonen

Suomessa on tuoreimpien Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tietojen mukaan havaittu 6380 varmistettua koronavirustaruntaa. Lisäystä eilisen lukuihin on 33 tartunnan verran. Määrää voi pitää varsin pienenä.

Pohjois-Pohjanmaan alueella koronavirustartuntoja on edelleen 133 kappaletta. Alueella ei ole löydetty uusia tautitapauksia torstain jälkeen. Maakunnan tartunnoista 93 on havaittu Oulussa.

Oulun yliopistollisen sairaalan (OYS) erityisvastuualueella on koronaviruksen aiheuttaman taudin vuoksi sairaalahoidossa nyt 11 henkilöä, joista neljä on tehohoidossa. OYSin alueella tautiin on menehtynyt tähän mennessä 12 ihmistä.

Koko maassa sairaalahoidossa on 117 koronapotilasta, joista tehohoidossa on 34 henkilöä. THL kertoo, että sairaalahoidossa ja tehohoidossa olevien potilaiden määrä on laskussa tai tasaantunut kaikilla erityisvastuualueilla.

Taudin levinneisyyttä kuvaavan ilmaantuvuusluvun perusteella merkittävimmät epidemia-alueet ovat edelleen Uusimaa ja Länsi-Pohja. Muualla Suomessa virusta on havaittu huomattavasti vähemmän.

Esimerkiksi Pohjois-Pohjanmaalla ilmaantuvuusluku on nyt 32,4, kun Uudellamaalla se on 272,4 ja Länsi-Pohjassa 238,8. Ilmaantuvuusluku kuvaa tapausten määrää 100 000 asukasta kohden.

Tuoreimpien tietojen mukaan Suomessa on nyt kuollut koronaviruksen aiheuttamaan tautiin 300 henkilöä. Lisäystä eiliseen on kahden kuolemantapauksen verran.

Koronavirusnäytteitä Suomessa on tähän mennessä otettu lähes 150 000.

Juttua päivitetty kello 14.21: Lisätty tietoja kuolleiden ja sairaalahoidossa olevia lukumääristä.

Alla olevan grafiikan latautuminen voi kestää hetken verran.