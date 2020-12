Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on kirjannut tiistaina 283 uutta koronavirustartuntaa Suomessa. Epidemian alusta maahan on kirjattu nyt yhteensä 35 420 koronatartuntaa.

Uusista tartunnoista seitsemän on kirjattu Ouluun. Kaupungissa on nyt 1102 varmennettua koronavirustartuntaa. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueelle on kirjattu lisäksi yksi tartunta Kempeleeseen ja koko alueella on nyt yhteensä 1476 todennettua tartuntaa.

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin alueelle on kirjattu kaksi uutta tartuntaa Tornioon. Alueella on nyt koko epidemian aikana todettu 182 tartuntaa.

Lapissa on todettu yksi uusi tartunta Rovaniemellä. Lapin sairaanhoitopiirin alueella on nyt todettu yhteensä 353 tartuntaa. Kainuun sairaanhoitopiirin alueella uusia tartuntoja ei ole todettu joten tartuntojen määrä on edelleen 167.

Pohjois-Suomessa 16 ihmistä sairaalahoidossa

Suomessa on todettu neljä uutta koronavirukseen liittyvää kuolemaa maanantain lukuihin verrattuna. Tähän mennessä Suomessa on todettu yhteensä 550 koronakuolemaa.

Oulun yliopistollisen sairaalan erikoisvastuualueella sairaalahoidossa koronaviruksen vuoksi on 16 ihmistä, joista kaksi on tehohoidossa. Tähän mennessä 27 henkilöä Oysin erikoisvastuualueella on kuollut koronaviruksen aiheuttamaan tautiin.

Koko maassa on tiistaina sairaalahoidossa koronaviruksen aiheuttaman taudin vuoksi 221 potilasta. Heistä 42 on tehohoidossa.

Oysin erikoisvastuualueeseen kuuluvat Pohjois-Pohjanmaan, Länsi-Pohjan, Keski-Pohjanmaan ja Lapin sairaanhoitopiirit sekä Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä.