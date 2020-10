THL:n perjantaina julkistamien tietojen mukaan Suomessa on havaittu 235 koronavirustartuntaa verrattuna edelliseen päivään. Tartuntoja on nyt havaittu kaikkiaan 11 580.

Pohjois-Pohjanmaalla tautitapauksia on kolme. Niitä on nyt kaikkiaan 236. Oulussa on havaittu kaksi uutta tartuntaa ja Ylivieskassa yksi. Oulussa tartuntoja on nyt löydetty kaikkiaan 148 ja Ylivieskassa kuusi.

Pohjois-Suomessa myös Lapin sairaanhoitopiirissä tartuntojen määrä on noussut, tällä kertaa neljällä. Lapissa on nyt havaittu kaikkiaan 126 tartuntaa.

Länsi-Pohjaan (kaikkiaan 166 tartuntaa) ja Kainuuseen (99) ei kirjattu perjantaina uusia tartuntoja.

Sosiaali- ja terveysministeriön luokituksen mukaan Pohjois-Pohjanmaalla ollaan edelleen epidemian perusvaiheessa, mutta uusia koronatartuntoja todetaan nyt päivittäin.Tartuntojen lähteet ovat edelleen melko hyvin tiedossa.

Pohjois-Pohjanmaan alueellinen koordinaatioryhmä antoi torstaina suosituksen siirtymisestä etätyöhön mahdollisuuksien mukaan. Lisäksi ryhmä suosittaa suunenäsuojainten käyttöä terveydenhuollon henkilöstölle potilastyössä. Suositukset astuvat voimaan maanantaina 12. lokakuuta.

– Meillä on vielä mahdollista rajoittaa epidemian laajenemista Pohjois-Pohjanmaalla, totesi torstaina Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri ja alueellisen koordinaatioryhmän puheenjohtaja Juha Korpelainen tiedotteessa.

Johtajaylilääkäri Juha Korpelainen painottaa etäisyyksien merkitystä. Arkistokuva. Kuva: Jarmo Kontiainen

Korpelainen korostaa turvavälien ja fyysisen etäisyyden merkitystä epidemian torjunnassa.

– Nyt on syytä miettiä tarkasti erilaisten perhetapahtumien ja juhlien järjestämistä. Uusista tartunnoista suurehko osa eli noin kolmannes on tapahtunut perheiden ja sukujen sisällä. Jos vain mitenkään mahdollista, nyt kannattaisi lykätä juhlien järjestämistä.

Päivitetty kello 12.31: Lisätty alueellisen koordinaatioryhmän suosituksia koskeva osuus.