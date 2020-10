Koronatestejä on otettu vuorokauden aikana reilut 20 500. Kuva: Jussi Leinonen

Suomessa on kirjattu tiistaina 227 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos (THL). Tuoreista tartunnoista yksi on Pohjois-Pohjanmaalla. Se on kirjattu Ouluun.

Lapin maakunnassa koronatartuntojen määrä on kasvanut vuorokauden aikana yhdeksällä. Tartunnoista on seitsemän on kirjattu Lapin sairaanhoitopiirin alueella ja kaksi Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä. Lapin tartunnat on tilastoitu Rovaniemelle ja Länsi-Pohjan tartunnat Tornioon.

Kainuussa koronatartuntojen määrä on pysynyt edelleen 99:ssä.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) sanoo Twitterissä, että koronavirus etenee nyt Suomessa kovaa vauhtia. Hallitus valmistelee laajaa toimenpidekokonaisuutta epidemian hillitsemiseksi. Asiasta neuvotellaan mahdollisesti jo ensi viikolla.

Koronavirustilanne pahenee myös Suomessa nopeasti. STM valmistelee hallitukselle laajaa toimenpidekokonaisuutta, jolla epidemian leviämistä voidaan estää. Asia tuodaan hallituksen neuvotteluun mahdollisesti jo ensi viikolla. @KristaKiuru — Sanna Marin (@MarinSanna) October 6, 2020

Viimeisen kahden viikon aikana Suomessa on todettu 1677 koronatartuntaa. Sitä edeltävän kahden viikon aikana tartuntoja oli 777.

Pohjois-Pohjanmaalla tartuntoja on ollut viimeisen kahden viikon aikana 32, ja sitä edeltävän 14 vuorokauden aikana tartuntoja oli kymmenen.

Suomessa on nyt yhteensä lähes 11 000 vahvistettua koronatartuntaa. Koronatestejä on otettu koko maassa hieman yli 20 500 vuorokauden aikana.