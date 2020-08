Suomessa on havaittu viimeisen vuorokauden aikana 20 uutta koronavirustartuntaa. Yksi uusista tartunnoista on todettu Lapin sairaanhoitopiirin alueella.

Lapin sairaanhoitopiirin alueella on todettu tähän mennessä 80 koronavirustartuntaa. Muualla Pohjois-Suomessa tartuntojen määrät pysyivät samoissa luvuissa kuin perjantaina.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä on todettu 153 tartuntaa, Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin alueella 151 tartuntaa ja Kainuun sairaanhoitopiirin alueella 66 tautitapausta.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL on ilmaissut huolensa uusien tapausten määrän noususta viime viikkojen aikana. Valtakunnallisesti uusien tartuntojen määrä on THL:n mukaan edelleen vähäinen, mutta uusia tautitapauksia on selvästi noussut heinäkuun alun lukuihin verrattuna.

Perjantaina Suomessa oli kuusi henkilöä sairaalahoidossa koronaviruksen aiheuttaman taudin vuoksi, heistä yksikään ei ollut tehohoidossa. Koko Pohjois-Suomen kattavalla Oulun yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueella ei ole tällä hetkellä yhtään henkilöä sairaalahoidossa koronaviruksen vuoksi.

Suomessa on tähän mennessä kuollut 333 ihmistä koronaviruksen aiheuttaman taudin vuoksi.