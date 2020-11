Suomessa on nyt todettu yli 17 000 varmistettua koronavirustartuntaa. Kuva: Vesa Joensuu

Suomessa on todettu 189 uutta varmistettua koronavirustartuntaa verrattuna edellisen päivän tilanteeseen. Asiasta kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Koko maassa on nyt epidemian aikana todettu 17 119 tautitapausta.

Oulun kohdalle kirjattiin torstaina kahdeksan uutta tartuntaa. Tautitapauksia on nyt todettu kaikkia 337.

Kempeleeseen merkittiin keskiviikon tapaan yksi uusi tartunta. Kunnassa on havaittu epidemian aikana yhteensä 21 tartuntaa.

THL:n palvelussa on ollut viime aikoina ajoittain ongelmia, mutta ainakin torstaina kuntakohtaiset luvut vaikuttivat olevan kutakuinkin linjassa Oulun kaupungin keskiviikkona iltapäivällä kertomien tietojen kanssa. Keskiviikkona THL korjasi tietojaan julkaisemisen jälkeen.

Koko maakunnassa Oulun tapausmäärät muodostavat suurimman osan, sillä tartuntoja on nyt Pohjois-Pohjanmaalla todettu kaikkiaan 456. Lapissa tartuntoja on ollut 192, Länsi-Pohjassa 216 ja Kainuussa 107.

Liminka kertoi torstaina, että se ottaa käyttöön vastaavat koronasuositukset kuin Oulussa. Esimerkiksi kasvomaskien käyttöä suositellaan kaikissa julkisissa sisätiloissa ja yleisötapahtumissa.

Ainakaan toistaiseksi Liminka ei ole noussut THL:n tartuntalistalle. THL ei kerro tartuntamääriä kunnista, joissa niitä on epidemian aikana todettu alle viisi.

Perjantaista lähtien Länsi-Pohjan alueella tulee voimaan Lapin aluehallintoviraston uudet kokoontumisrajoitukset. Alue on siirtynyt kiihtymisvaiheeseen. Lue lisää aiheesta täältä.

THL ja sosiaali- ja terveysministeriö pitivät torstaina tiedotustilaisuuden, jossa ne kertoivat tartuntalukujen kääntyneen lokakuun alussa nousuun ja sitten hieman laskeneen. Nyt meneillään on lievän nousun ja tasaantumisen vaihe.

– Tilanne ei ole rauhoittava. Pikemminkin se on räjähdysherkkä. Tartuntoja on koko maassa, ja siirtymistä kiihtymisvaiheeseen on kaikkialla, ministeriön strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki sanoi.